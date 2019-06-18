أشرف الفريق أحمد ڤايد صالح،اليوم الثلاثاء،على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية "إعصار 2019"، حيث تم تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جوا.

وتعتبر عملية تزويد الطائرات بالوقود دقيقة، حيث نُفذت بنجاح باهرا، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات المصدر، التمرين الذي يندرج في سياق تقييم سنة التحضير القتالي 2018/2019، قامت بتنفيذه وحدات القطاع العملياتي جنوب تندوف مسندة بوحدات جوية من طائرات وحوامات تتقدمها طائرة الاستطلاع الجوي للقيادة العليا، علما أن، هذا النوع يتطلب الكثير من المهارة والإتقان في تنفيذها، ما يعكس القدرات الاحترافية العالية، لمختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي.

وينفذ هذا التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية، حيث يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة، والأركانات على قيادة العمليات.

بالإضافة إلى تطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ، ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.