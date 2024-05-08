تسهيلات استثنائية: أبناء الجالية لن يخضعوا للتأشيرة

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قامت وزارة الشؤون الخارجية على مستوى المديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج، باتخاذ مجموعة من الترتيبات والإجراءات، قصد تحسين الخدمات القنصلية، بما يمكن أبناء الجالية الوطنية بالخارج من الاستفادة من الخدمات القنصلية على أكمل وجه.

وفي إطار هذا المسعى – يضيف ذات المصدر – "اتخذ قرار السماح لأبناء الجالية بصفة استثنائية خلال الفترة الصيفية التي تعرف توافدا كبيرا لأبناء الجالية على مقرات السفارات والقنصلية للحصول على وثائق السفر للدخول إلى أرض الوطن" على أساس وثيقة هوية بيومترية وجواز سفر" أي دون إخضاعهم للتأشيرة".

ولفت إلى أنه "سيتم العمل بهذا الترخيص، خلال الفترة الممتدة من الفاتح ماي إلى نهاية شهر أكتوبر 2024.