هذا عدد الحجاج الجزائريين الذين نزلوا بمكة المكرمة

ينتظر اليوم الخميس، وصول 2637 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة، لأداء مناسك الحج لموسم 2024 .

وحسب ما أفاد به نائب رئيس مركز مكة المكلف بالاستقبال والإسكان والترحيل، يوسف بارود، في تصريح للإذاعة الجزائرية أنه "الديوان الوطني للحج والعمرة سيستقبل 1798 حاجا، فيما تستقبل الوكالات السياحية 839 آخرين، ليبلغ عدد الحجاج الجزائريين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة الى حد الآن 7689 حاجا وحاجة."

وستتواصل عملية نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة انطلاقا من 12 مطارا وطنيا، عبر 146 رحلة منها 88 تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وأكد بارود، أن عملية الاستقبال تتم في أحسن الظروف حيث يستفيد الحجاج من خدمات النقل والإسكان والإعاشة والخدمات الطبية وخدمات الارشاد الديني بالإضافة إلى حصولهم على بطاقة "نسك” الإلكترونية، التي تحمل كل معلومات الحاج الجزائري وبياناته.