عطب تقني يؤجل انطلاق حجاج بمطار باتنة

تسبب عطب أصاب طائرة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار مصطفى بن بولعيد الدولي بباتنة التي من المفروض أن تقل دفعة اليوم من حجاج بيت الله الحرام في تأجيل الرحلة التي كانت مبرمجة في توقيت الخامسة مساء، ما ولد موجة من الغضب والقلق والتذمر لدى الحجاج وعائلاتهم.

واضطر القائمون على تسيير هذه الرحلة من مسؤولين من الديوان الوطني للحج وكذا طاقم الطائرة إلى إنزال الحجاج القادمين من ولايات باتنة، خنشلة، بسكرة، أولاد جلال وأدرار بعد أن أقلعت الطائرة من نوع "ايرباس" للحظات فقط لتتوقف بسبب عطب تقني.

وقال مصدر محلي لـ"الخبر" أن الحجاج سيكونون مرغمين على انتظار ساعات أخرى إضافية إلى غاية وصول طاقم تقني من الجزائر العاصمة لإصلاح الخلل.