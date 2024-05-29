رئيس جبهة المستقبل يدعو شباب الجزائر الحفاظ على رسالة الشهداء

دعا اليوم الاربعاء رئيس حزب جبهة المستقبل فاتح بوطبيق ، خلال تجمع شعبي نشطه بولاية تيزي وزو شباب الجزائر إلى الحفاظ على رسالة الشهداء من أجل مواصلة النضال لبناء جزائر سيدة و قوية . و استعرض رئيس حزب جبهة المستقبل في كلمته الحركية الاقتصادية غير المعهودة التي تعيشها الجزائر في مختلف المجالات الفلاحية منها او الصحية او في قطاع البناء و غيرها جعلت الكثير من الدول الحاقدة تطعن في حقيقة هذه الوضعية الواقعية التي تعيشها الجزائر اليوم كما أشاد المتحدث بالقرار السيادي الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و القاضي بالابتعاد عن المديونية الخارجية و كذا الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الرامية إلى ايقاف الاستيراد العشوائي مثمنا مواقف الجزائر الداعمة للقضايا العادلة في العالم و في طليعتها القضية الفلسطينية. و دعا بالمناسبة المواطنين إلى الحفاظ على هذه المكتسبات المحققة بالعمل و الانخراط في سوق العمل و ذلك وفاء للتضحيات الجسام لشهدائنا الابرار من جهة و لمواجهة التحديات التي تواجهها الجزائر في الظرف الحالي من جهة أخرى . كما دعا بوطبيق في الأخير إلى هبة نوفمبرية" في الانتخابات الرئاسية المقبلة و ذلك استكمالا لبناء الوطن مشيدا بمجهودات أفراد الجيش الوطني الشعبي المرابطين على الحدود في حماية أراضينا من مختلف الأخطار . و قال بوطبيق خلال التجمع الشعبي بان حزبه على اتم الجاهزية من اجل المشاركة في الاستحقاقات المقلبة مذكرا حرص حزبه على نشر الوعي السياسي و الاجتماعي و تقوية الجبهة الداخلية للوطن