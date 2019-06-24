اعتبر رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اوغستين سنغور، اللقاء الذي سيجمع بين منتخبه ونظيره الجزائري "بنهائي" المجموعة الثالثة، المقرر يوم الخميس بملعب 30 يونيو-الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار الدور الأول من كأس أمم إفريقيا-2019 بمصر.

وصرح سنغور لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا : "سنواجه منتخب الجزائر في مقابلة قوية لكنها تبقى مباراة ممتعة للعب. سوف نحضر بطريقة جيدة حتى نكون حاضرين لهذا التحدي أمام الجزائر. شخصيا أعتبره نهائي المجموعة الثالثة. لم نفز على الجزائر في منافسة رسمية (كأس أمم إفريقيا)، أتمنى أن تكون الأولى لصالحنا".

وحقق "أسود التيرانغا" سهرة الأحد بداية موفقة في العرس الكروي القاري بفوزهم على تنزانيا (2-0) بهدفي كايتا بالدي (د 28) وكريبين دياتا (د 64)، في غياب نجمهم الأول ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي)، المعاقب بسبب تراكم البطاقات. ونجح أشبال بلماضي في نفس المأمورية بإطاحتهم بكينيا (2-0) بفضل ثنائية بونجاح من ركلة جزاء (د 34) و محرز (د 42).

وعلق المسؤول السنغالي على هذه النتيجة الإيجابية لفريقه قائلا "حققنا دخولا جيدا في هذه المنافسة القارية فالأهم كان الفوز في أول خرجة ونيل النقاط الثلاث. اللقاء كان بمثابة أحسن مباراة لي منذ انطلاق كأس إفريقيا-2019 وبأجمل هدف (قذفة قوية من كريبتين دياتا)".

وحسب اوغيستين سنغور، فقد أبان أشبال المدرب أليو سيسي عن وجه طيب تجسد في هدفين وتقريبا دون تلقي أي فرصة خطيرة. كان علينا تحقيق هذا الدخول وتسيير الطاقة، سيما وأن الدورة ستكون طويلة، أتمنى ذلك"، قال المتحدث.