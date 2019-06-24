كشفت مصادر مطلعة لـ"الخبر" بان ثلاثة من أنصار المنتخب الوطني ألقي عليهم القبض بالأمس، من طرف السلطات الأمنية بمصر وتم توقيفهم، وتقرر عرضهم أمام النائب العام بمصر، غير أن السفارة الجزائرية بالقاهرة سارعت إلى التدخل لاحتواء الموقف وقامت بإجراء اتصالات على كافة المستويات حتى لا يتعرض المشجعين إلى المتابعة القانونية.

وذكرت مصادرنا بأن السفير الجزائري بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، نذير العرباوي، تمكن من خلال اتصالاته من تجنيب المشجعين الثلاثة الوقوف في المحاكم المصرية بعدما تقرر عرضهم أمام النيابة العامة بمصر، حيث كان أحدهم يحمل لافتة مكتوب عليها "لا اله الا الله.. يتنحاو قاع"، واثنين كان بحوزتهم ألعاب نارية داخل المدرجات.

هذا ومن المنتظر أن يتم إطلاق سراح المشجعين الثلاثة خلال الساعات القليلة القادمة وترحيلهم مباشرة إلى الجزائر.