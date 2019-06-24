فاز منتخب كوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا بنتيجة هدف مقابل صفر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين بملعب السلام بالقاهرة، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة لمنافسات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم.

وتمكن اللاعب جوناتان كوجيا من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة الـ64 لصالح كوت ديفوار.

وبهذه النتيجة يحتل المنتخب الايفواري المركز الأول للمجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط رفقة المغرب الذي فاز أمس الأحد أمام نظيره الناميبي 1-0 حيث سجل اللاعب إيتامونوا كيموين الهدف في الدقيقة الـ89 ضد مرماه.