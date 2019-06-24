أجرى المنتخب الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، حصة تدريبية بالقاهرة دون مشاركة اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا لقاء كينيا مساء أمس الأحد بملعب الدفاع الجوي (30 يونيو)، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا 2019 الجارية بمصر.

وشارك في الحصة التدريبية كل من: زفان، براهيمي، فارس، عبيد، ديلور، حليش، بوداوي، وناس، طاهرات وسليماني مع حضور حراس المرمى: مبولحي، دوخة وأوكيدجة بملعب أنبي.

وجرت الحصة التدريبية تحت قيادة الناخب الوطني جمال بلماضي وبحضور رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) خير الدين زطشي.

وكان مبولحي اللاعب الوحيد الأساسي الذي شارك في الحصة التدريبية والتي سمح فيها للصحافة للحضور لمدة 15 دقيقة.

ومن جهتهم، خاض اللاعبون الأساسيون حصة استرخاء بنزل روايال ماكسيم بالاس كامبينسكي بالعاصمة المصرية القاهرة.