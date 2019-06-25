رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) استبدال جويل تاجوي مهاجم منتخب الكاميرون المستبعد من قائمة الفريق لكأس الأمم الأفريقية 2019 لأسباب صحية.

وكتب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم - في تغريدة عبر الحساب الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء ما يلي: "رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طلب الاتحاد الكاميروني المقدم أمس الإثنين والمتعلق باستبدال جويل تاجوي عقب مغادرته الفريق لأسباب صحية".

وكان الاتحاد الكاميروني قد ذكر في بيان أن استبعاد المهاجم من القائمة جاء لأسباب صحية بسبب مخاوف على حياته وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في القلب خلال التدريبات والتي يستعد من خلالها لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

يذكر أن التقرير الطبي للاعب أثبت وجود خلل في الشريان التاجي بالقلب والذي قد يتسبب في تعرض حياة اللاعب للخطر في حالة المجهود الزائد.