أبان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، عن أريحية كبيرة عند قيادته الحصة التدريبية لـ"الخُضر" اليوم الثلاثاء بتعداد مكتمل، والتي جرت بملعب "بيترو سبورت" بالقاهرة، قبل يومين من المواجهة المنتظرة ضد السنغال، يوم الخميس بملعب 30 يونيو بالقاهرة لحساب الجولة الثانية (المجموعة 3) لكأس أمم إفريقيا-2019 لكرة القدم بمصر.

وكان مقررا أن تُفتح الحصة التدريبية جزئيا لوسائل الإعلام خلال الـ 15 دقيقة الأولى، غير أنه تمت دعوة الصحافة الجزائرية والدولية المتواجدة بالملعب، إلى حضور التمرين لمدة ساعة وعشرين دقيقة من الزمن، قبل أن يُطلب منها مغادرة المكان، حينما كان يستعد زملاء المهاجم بغداد بُونجاح للقيام بالعمل التكتيكي، الذي جرى بعيدا عن الأنظار.

وتميزت تمرينات اليوم، بالسماح لحوالي 20 مناصرا جزائريا منذ حلول التشكيلة الوطنية بالقاهرة، لمتابعة جزء كبير من الحصبة التدريبية لرفاق سفيان فغولي بمعية رجال الإعلام.

وأبان بلماضي على كثير من المرونة في التعامل مع الصحفيين والمصورين وكذا الأنصار، وذلك بعدما فرض تعتيما إعلاميا مطلقا قبل خوض اللقاء الأول ضد كينيا (2-0).

وإثر استفادتهم من يوم راحة أمس الإثنين، عاد اللاعبون الأساسيون خلال مواجهة المنتخب الكيني إلى أجواء التدريبات لتحضير المباراة الثانية ضد تشكيلة "أسود التيرانغا"، الذين انتصروا بسهولة على تانزانيا (2-0).

وتسود أجواء مريحة وسط لاعبي المنتخب الجزائري، تخللتها صورة تذكارية رفقة مناصر جزائري مقيم بسويسرا كان بزي حيوان "الفنك"، الذي يعد التسمية المستعارة للفريق الوطني الجزائري.

ويخوض أشبال المدرب الوطني، جمال بلماضي، غدا الأربعاء بداية من الساعة 18:00 بالتوقيت الجزائري، آخر حصة تدريبية قبل مواجهة السنغال الخميس، ويسبق هذا المران، منطقة مختلطة مع الصحفيين.