تعادل منتخبا تونس ومالي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة بملعب السويس لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة لمنافسات كأس إفريقيا للأمم 2019 لكرة القدم.

وسجل الهدفان من طرف ساماسيكو (د 60) لمالي ووهبي خزري (د 70) لتونس.

وبهذه النتيجة يحتل المنتخب المالي صدارة الترتيب ب4 نقاط من مباراتين متقدما على التوالي تونس (2 ن - 2م) و أنغولا (1 ن - 1م ) وموريتانيا (0 ن - 1 م) .

وستجرى المباراة الثانية للمجموعة بين أنغولا وموريتانيا يوم غد السبت بالسويس (سا 15:30 بتوقيت الجزائر).

وكانت الجولة الأولى لهذه المجموعة قد أسفرت عن تعادل منتخبي تونس وأنغولا (1-1) بينما فازت مالي بنتيجة عريضة على الوافد الجديد في هذه المنافسة، موريتانيا (4-1).

ويقضي نظام كأس الأمم الإفريقية في نسختها الجديدة بمشاركة 24 فريقا، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى ثمن النهائي ويرافقهما أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.