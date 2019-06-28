تدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة، بملعب "بتروسبور" بالقاهرة بتعداد ناقص وذلك غداة فوزه على السنغال الذي فتح له أبواب التأهل للدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا للأمم-2019 بمصر.

مثلما حدث بعد مباراة كينيا فضل المدرب الوطني جمال بلماضي إراحة اللاعبين الأساسيين الذين واجهوا مساء أمس الخميس، "أسود تيرانغا" باستثناء الحارس رايس مبولحي، حيث خضع الأساسيون في وقت سابق من اليوم لحصة استرخاء واستعادة التأهيل بمقر إقامتهم.

كما عرفت الحصة التدريبية التي كانت مفتوحة للوسائل الإعلامية خلال ربع ساعة الأولى، غياب ياسين براهيمي بسبب معاناته من إصابة خفيفة.

وستكون كل العناصر الوطنية حاضرة يوم السبت في الحصة التدريبية المقررة بملعب بتروسبور، وذلك قبل 48 ساعة من اللقاء الثالث والأخير لمرحلة المجموعات المقررة أمام تنزانيا يوم الاثنين بملعب السلام بالقاهرة (سا 20:00) بتوقيت الجزائر.

وستكون للمنتخب الجزائري الذي ضمن صدارة المجموعة بعد انهزام تانزانيا أمام كينيا (2-3)، فرصة تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول، وهو أمر لم يحدث منذ دورة 1990 بالجزائر.