قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، إن البلاد سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق، الجمعة، في ظل موجة شديدة الحرارة تجتاح غالبية أنحاء جنوب ووسط أوروبا.



ووصلت الحرارة إلى 44.3 درجة مئوية في منطقة كاربنترا بإقليم فوكلوز جنوب البلاد



وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة من قبل 44.1 مئوية، وذلك خلال موجة حارة أسفرت عن وفيات في عام 2003.



ويطلق الأوروبيون على موجة الحر هذه اسم "فقاعة الصحراء"، نظرا لقدومها من الصحراء الكبرى في قارة أفريقيا، وفقا للكثيرين منهم.



وفي السياق نفسه، تشهد ألمانيا أقسى موجة حر منذ 70 عاما، وذلك مع بلوغ درجة الحرارة نحو 39 مئوية، الأربعاء، وفق وسائل إعلام ألمانية.



واللافت في موجة "فقاعة الصحراء "الحارة أنها جاءت في شهر جوان، أي قبل نحو شهر من موسم الحر الأوروبي المعتاد، بين أواخر جويلية وخلال أوت، بحسب صحيفة "الغارديان"البريطانية.





