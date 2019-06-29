أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد حارس المنتخب محمود جنش، عن كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد تعرضه لإصابة قوية أثناء التدريبات.

وعقب ذلك استدعى الاتحاد المصري، محمد أبو جبلي حارس مرمى نادي سموحة، للمشاركة في تدريبات "الفراعنة" بدلا من الحارس محمود جنش ولا تسمح لوائح البطولة القارية باستبدال جنش، ولكن حاجة الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى حارس ثالث يشارك في التدريبات مع الحارسين الآخرين، أدى إلى استدعاء أبو جبل.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر ضمن مبكرا التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة على أرضه، بتحقيقه فوزين متتاليين في منافسات المجموعة الأولى، وسيختتم مبارياته في دور المجموعات غدا، بمواجهة أوغندا.

أثبتت الأشعة التي أجريت لمحمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر " إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث يصعب على اللاعب استكمال البطولة .