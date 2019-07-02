يشير البرنامج الافتراضي للدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا للأمم 2019 الجارية بمصر من 21 يونيو إلي 19 يوليو الجاري إلى المواجهات التالية.

وطبقا للوائح 'الكاف" فمن المنتظر أن تكون المباراة الأولى في ثمن النهائي يوم الجمعة المقبل بين أول المجموعة الرابعة، منتخب المغرب ضد ثالث المجموعة الثانية، والتي تضم: مدغشقر ونيجيريا وغينيا وبورندي وفي حالة عدم تأهله سيكون ثالث المجموعة الخامسة، وفي حال عدم تأهله سيواجه ثالث المجموعة السادسة.

فيما ستكون المواجهة الثانية عن هذا الدور بين ثاني المجموعة الأولى والتي تحدد طرفها وهو منتخب أوغندا وثاني المجموعة الثالثة، والتي ستقام يوم الجمعة أيضا.

وستكون ثالث مواجهات الدور ثمن النهائي بين أول المجموعة الأولى والذي تحدد وهو منتخب مصر وثالث المجموعة الثالثة أو ثالث المجموعة الرابعة أو ثالث المجموعة الخامسة، وسيقام اللقاء يوم السبت المقبل.

المواجهة الرابعة ستكون بين ثاني المجموعة الثانية والذي تحدد وهو منتخب نيجيريا وثاني المجموعة السادسة في اللقاء الذي سيقام يوم السبت أيضا.

وستكون خامس مواجهات الدور ثمن النهائي بين أول المجموعة الثانية وثالث المجموعة الأولى أو ثالث المجموعة الثالثة، أو ثالث المجموعة الرابعة ويقام اللقاء يوم الأحد المقبل.

فيما ستكون سادس مواجهات البطولة في الدور ثمن النهائي بين أول المجموعة الثالثة وهي الجزائر ضد ثالث المجموعة الأولي أو ثالث المجموعة الثانية أو ثالث المجموعة السادسة وتقام يوم الأحد أيضا.

وستكون سابع مواجهات الدور ثمن النهائي بين أول المجموعة الخامسة و ثاني المجموعة الرابعة وهي كوت ديفوار يوم الإثنين المقبل فيما ستكون أخر مباريات ثمن النهائي بين أول المجموعة السادسة وثاني المجموعة الخامسة يوم الإثنين أيضا.