يعتبر المدرب المكسيكي للمنتخب المصري لكرة القدم خافير أغيري الأعلى أجرا براتب شهري قدره 108 ألف أورو فيما يحتل الجزائري جمال بلماضي المركز الخامس بـ 55 ألف أورو حسب مسح أجرته مجلة "جون أفريك" حول رواتب مدربي المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.

وتوضح الأرقام التي حصلت عليها مجلة "جون أفريك" أن جميع الأجانب لا يتلقون رواتب كبيرة، بيد أننا يتعين علينا أن نضيف إليها بعض الامتيازات التي يحصلون عليها مثل السكن والسيارة والهاتف وتذاكر الطيران وغيرها.

ويأتي على رأس المدربين الأعلى أجرا في إفريقيا مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، المكسيكي خافيير أجيري براتب شهري قدره 108 آلاف أورو. وكان سلفه، الأرجنتيني هيكتور كوبر يحصل على راتب أعلى: 125 ألف أورو شهريًا.

ويأتي الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون ومساعده باتريك كلويفرت في المركز الثاني، حيث يحصلان تقريبا على 96 ألف أورو شهريًا، يليهما الفرنسي هيرفي رونار المدير الفني للمنتخب المغربي، براتب قدره 80 ألف أورو. في حين يأتي الاسكتلندي ستيوارت باكستري المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا في المرتبة الرابعة براتب شهري 62 ألفا و300 أورو. ويتقاضى مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي 55 ألف أورو شهريا .

ويتحصل الألماني غيرنوت روهر مدرب المنتخب النيجيري على راتب قدره 49 ألفا و700 أورو شهريا، تلاه البلجيكي بول بوت، الذي وصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2013 مع بوركينا فاسو، براتب قدره 30 ألف أورو. ويصل راتب كل من الكونغولي فلوران إيبنجي، مدرب الكونغو الديمقراطية والفرنسي ألان جيريس مدرب المنتخب التونسي والغاني جيمس كويسي أبياه مدرب غانا، إلى 25 ألف أورو، بينما يتحصل الفرنسي ميشيل دوسويير، مدرب بنين على 24 ألف أورو.

أما كل من أليو سيسي مدرب المنتخب السنغالي وكورنتين مارتينز فيحصل راتبهما الشهري إلى 23 ألف أورو. ويصل راتب كل من الفرنسي سيباستيان ميني، مدرب المنتخب الكيني ومواطنه سيباستيان دي سابر مدرب منتخب أوغندا وإبراهيم كامارا مدرب منتخب كوت ديفوار إلى 18 ألف أورو.

يتحصل الصربي سرديان فاسيليفيتش مدرب منتخب أنغولا على راتب قدره 15 ألف أورو شهريًا، يليه النيجيري إيمانويل أمونيكي مدرب تنزانيا بـ 9 آلاف أورو، أما باسيرو كاندي مدرب غينيا بيساو وصنداي تشيدزامبوا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي فيحصلان على 8 آلاف أورو لكل منهما، يليهما الفرنسي نيكولا دوبويس مدرب منتخب مدغشقر حيث يحصل على 7 آلاف أورو. ويصل راتب ريكاردو مانيتي مدرب منتخب ناميبيا إلى 5 آلاف أورو شهريًا، أما المدير الفني لمنتخب بوروندي أوليفييه نيونجيكو، فإن راتبه الشهري يصل إلى 450 أورو.