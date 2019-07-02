تأهل منتخبا غانا و الكاميرون للدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا للأمم-2019 لكرة القدم بعد إجراء الجولة الثالثة و الأخيرة

للمجموعة السادسة لمرحلة المجموعات للمنافسة التي تحتضنها مصر من 21 جوان إلى 19 جويلية الجاري.

ففي الإسماعيلية تعادل منتخب الكاميرون (حامل اللقب) مع نظيره البنيني بنتيجة (0-0). بعد هذا التعادل ينهي منتخب الكاميرون مرحلة المجموعات في المركز الثاني بمجموع 5 نقاط و نفس الفارق في الأهداف (+2) رفقة المنتخب الغاني الفائز في السويس على غينيا بيساو بنتيجة (2-0)، الشوط الأول (0-0)، حيث تداول على التهديف جوردان أييو (د 46) و توماس بارتي (72) و الذي يجتل صدارة الترتيب بفضل أحسن خط هجوم (4 أهداف) مقابل هدفين للكاميرون.

ويأتي منتخب البنين في المركز الثالث بـ 3 نقاط من 3 تعادلات، بينما تحتل غينيا بيساو في الصف الرابع و الأخير بنقطة واحدة.

و يسدل الستار على الدور الأول مساء اليوم بإجراء مباريات المجموعة الخامسة قبل فسح المجال للدور ثمن النهائي يوم الجمعة 5 جويلية.

ويقضي نظام كأس الأمم الإفريقية في نسختها الجديدة بمشاركة 24 فريقا، بتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ثمن النهائي و يرافقهما أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

النتائج الفنية للجولة الثالثة::

بالإسماعيلية: البنين -الكاميرون 0-0

بالسويس غينيا بيساو - غانا 0-2