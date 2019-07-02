غانا تحسم صدارة المجموعة السادسة

رياضة
2 يوليو 2019 () - واج/س.أ
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 تأهل منتخبا غانا و الكاميرون للدور ثمن النهائي  لكأس إفريقيا للأمم-2019  لكرة القدم بعد إجراء الجولة الثالثة و الأخيرة 

للمجموعة السادسة لمرحلة المجموعات للمنافسة التي تحتضنها مصر من 21 جوان إلى  19 جويلية الجاري.

ففي الإسماعيلية  تعادل منتخب الكاميرون (حامل اللقب) مع نظيره  البنيني  بنتيجة (0-0). بعد هذا التعادل ينهي  منتخب الكاميرون مرحلة المجموعات  في  المركز الثاني بمجموع 5 نقاط  و نفس الفارق في الأهداف (+2) رفقة المنتخب  الغاني الفائز في السويس على غينيا بيساو بنتيجة (2-0)، الشوط الأول (0-0)،  حيث تداول على التهديف جوردان أييو (د 46) و توماس بارتي (72) و الذي يجتل  صدارة الترتيب بفضل أحسن خط هجوم (4 أهداف) مقابل هدفين للكاميرون.

ويأتي منتخب البنين في المركز الثالث بـ 3 نقاط من 3 تعادلات، بينما تحتل  غينيا بيساو في الصف الرابع و الأخير بنقطة واحدة.

و يسدل الستار على الدور الأول مساء اليوم بإجراء مباريات المجموعة الخامسة قبل  فسح المجال للدور ثمن النهائي يوم الجمعة 5 جويلية.

ويقضي نظام  كأس الأمم الإفريقية في نسختها الجديدة بمشاركة 24 فريقا، بتأهل  صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ثمن النهائي و يرافقهما أفضل 4  منتخبات جاءت في المركز الثالث. 

النتائج الفنية للجولة الثالثة::

بالإسماعيلية: البنين -الكاميرون             0-0  

بالسويس غينيا بيساو - غانا                  0-2

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كان 2019

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