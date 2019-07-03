اختارت اللجنة التقنية للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الناخب الوطني جمال بلماضي كأحسن مدرب في بطولة أمم إفريقيا 2019 في ختام مباريات الدور الأول.

وقاد بلماضي "الخضر" لتحقيق العلامة الكاملة مسجلا ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات جمع خلالها ما بين النتيجة والأداء المميز رغم دفعه على عكس بقية المنتخبات المتأهلة للتشكيلة الثانية خلال مباراة الجولة الثالثة أمام تنزانيا.

كما اختارت اللجنة الفنية لـ"الكاف" النجم الجزائري اسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في الدورة بعد نهاية المرحلة الأولى كتتويج لأداء لاعب أمبولي الرائع خاصة في أول مبارتين أمام كينيا والسنغال والتي حاز خلالهما جائزة رجل المباراة.