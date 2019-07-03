حسمت هوية المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأصبح الطريق إلى النهائي واضحا بالنسبة لكل الفرق المنافسة عقب انتهاء دور المجموعات. وفيما يلي جدول مباريات دور الـ16 (بتوقيت الجزائر)

- الجمعة 5 يوليو: المغرب × بنين (17:00)

أوغندا × السنغال (20:00)

- السبت 6 يوليو: نيجيريا × الكاميرون (17:00)

مصر × جنوب إفريقيا (20:00)

- الأحد 7 يوليو: مدغشقر × الكونغو الديمقراطية (17:00)

الجزائر × غينيا (20:00)

- الإثنين 8 يوليو: مالي × كوت ديفوار (17:00)

غانا × تونس (20:00)