تميزت التشكيلة المثالية لدور المجموعات لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، الجارية بمصر التي حددتها اللجنة الفنية للكونفدرالية الإفريقية بتواجد الثنائي الجزائري رياض محرز وإسماعيل بن ناصر.

وكان بن ناصر قد نال جائزة "رجل اللقاء" في مناسبتين في هذه النهائيات بعد تألقه في اللقاء الأول أمام كينيا (فوز 2-0) ثم السنغال (فوز 1-0).

ومن جهة أخرى، تم اختيار يوسف عطال ويوسف بلايلي في القائمة الاحتياطية للتشكيلة المثالية.

وشهدت القائمة المثالية تواجد أربعة أسماء مصرية.

التشكيلة المثالية لدور المجموعات:

أمحمد الشناوي (مصر)، أشرف حكيمي (المغرب)، أحمد المحمدي (مصر)، يايا بانانا (الكاميرون)، أحمد حجازي (مصر)، ندرياناريمانانا (مدغشقر)، إسماعيل بن ناصر (الجزائر)، رياض محرز (الجزائر)، محمد صلاح (مصر)، جوردان أيو (غانا)، ساديو ماني (السنغال).