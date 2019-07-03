أجرى المنتخب الجزائري لكرة القدم عشية اليوم، الأربعاء، حصة تدريبية بحضور 22 لاعبا، وفي غياب الوسط الهجومي، ياسين براهيمي المصاب على مستوى العرقوب، تحضيرا للقاء المقبل أمام غينيا يوم الأحد المقبل بملعب 30 يونيو بالقاهرة على الساعة (20:00) بتوقيت الجزائر، لحساب الدور ثمن النهائي للمنافسة الجارية بمصر.

فبعد استفادتهم من راحة عشية أمس الثلاثاء، دخل رفاق رياض محرز بقوة في العمل التحضيري لهذا الموعد الحاسم أمام "السيلي الوطني".

أما براهيمي الذي تعرض إلى التواء على مستوى العرقوب فقد بقي بالفندق لتلقي العلاج. وتبدو مشاركة لاعب نادي بورتو البرتغالي أمام غينيا مستبعدة خاصة وأنه لم يلعب اللقائين الأخيرين أمام السنغال (1-0) وتنزانيا (3-0) لنفس الأسباب.