تصريحات لاعبي المنتخب الجزائري لكرة القدم في المنطقة المختلطة التي نظمت اليوم الأربعاء مع وسائل الإعلام، قبل الحصة التدريبية التي جرت بملعب بيترو سبور بالعاصمة القاهرة، قبل أربعة أيام عن المباراة أمام غينيا.

- يوسف عطال (مدافع): "هدفنا الأول تحقق بهذا التأهل الرائع إلى الدور ثمن النهائي. الآن علينا أن نكون أكثر تركيزا وجاهزين عبر كل المستويات، سيما وأن اللقاء المقبل سيكون فيه الإقصاء مباشر وأصعب من مباريات الدور الأول . دخلنا هذه "الكان" بنية الفوز في جميع اللقاءات. سنبذل كل مجهوداتنا لمواصلة مغامرتنا في هذه الدورة. اكتسبنا أكثر ثقة تحسبا لبقية المشوار، بعدما فزنا في جميع اللقاءات. لا يهم تواجدي ضمن قائمة احسن 18 لاعبا (التي اخترتها الكاف) للدور الأول، لأن الأهم هو الذهاب إلى أبعد حد، وإثبات إرادتنا سيما وأننا لم نصنع أي شيء لحد الآن".

- أندي ديلور ( مهاجم): " بعد الانتهاء من الدور الأول، سنخوض مباريات إقصاء المغلوب . في انتظار لقاءنا بغينيا يوم الأحد المقبل، سنحضر جيدا وخاصة التركيز على هذه المباراة المهمة. سنواجه فريق غيني جيد، نحن واعون بالمهمة التي تنتظرنا .سنبذل قصارى جهودنا للفوز بالمقابلة . كل فريق له ميزات جيّدة ونحن بدورنا سنقوم بتحليل ودراسة نقاط قوة وضعف منافسنا المقبل. ليس لدينا الحق في الخطأ. أنا جد سعيد كجزء من المجموعة ومحاط بمناصرين رائعين. لم أفكر أبدا أنني سأكون هنا في مصر. أنا اليوم أسعد واحد في الدنيا".

آلكسندر اوكيدجة ( حارس مرمى): " حتى أكون صريحا معكم نحن نحضر المباراة أمام غينيا على غرار كل المقابلات الأخرى، التركيز هو شغلنا الشاغل. المدرب رسم لنا منذ البداية منهجا محددا للعب. سنعاين المنافس بأشرطة فيديو يوم الخميس أو الجمعة قصد الوقوف على نقاط ضعفه. إعادة انجاز كأس أمم إفريقيا- 1990، يعد فخرا لنا ( ثلاثة انتصارات متتالية في الدور الأول). بلماضي كان يعلم أن المنتخب الوطني سيجد صعوبات عند بداية المنافسة. لقد أظهرنا صورة جميلة عن الفريق . بخصوص وضعيتي في دكة البدلاء، أحترم قرار المدرب بلماضي. أكيد أن هناك سبب ما خلال المباريات الأخيرة، أدى مبلوحي واجبه على ما يرام بدليل أنه لم يسجل علينا أي هدف.