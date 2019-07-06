أجرى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم اليوم السبت الحصة التدريبية الأخيرة، بحضور جميع اللاعبين، 24 ساعة قبل مباراة غينيا المبرمجة غدا الأحد بملعب 30 يونيو بالقاهرة لحساب الدور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

واستأنف حارس المرمى آلكسندر أوكيدجة - المعفى في الحصتين الماضيتين جراء إصابة على مستوى الظهر- التدريبات على غرار وسط الميدان الهجومي، ياسين براهيمي الذي تدرب مع المجموعة أمس الجمعة بعد معاناته من إصابة على مستوى العرقوب، حالت دون مشاركته في المباراتين الأخيرتين، أمام السينغال (1-0) وتنزانيا (3-0).

وطمأن المدرب الوطني جمال بلماضي في وقت سابق خلال الندوة الصحفية قبل المباراة نشطها بملعب 30 يونيو قائلا: "براهيمي وأوكيدجة على مايرام".

وفي أجواء رائعة وبحضور عشرات المناصرين الجزائريين، عكف المدرب الوطني على وضع اللمسات الأخيرة، سيما من الناحية التكتيكية، قبل مواجهة "السيلي الوطني"، المتأهل من ضمن أحسن أربعة فرق تحصلت على المرتبة الثالثة.

وتابع الحصة التدريبية -المفتوحة لرجال الإعلام لمدة 15 دقيقة-، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي العائد إلي العاصمة المصرية بعد رحلة خاصة خارجية لأغراض شخصية.

وفي حال التأهل، ستواجه الجزائر في الدور ربع النهائي المتأهل من مباراة، مالي- كوت ديفوار، يوم الخميس المقبل بملعب السويس (سا 17:00 بتوقيت الجزائر).