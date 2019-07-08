تمكن الدولي الجزائري رياض محرز من تسجيل هدفه الخامس في نهائيات كأس أمم إفريقيا وبالتالي تقليص الفارق عن الهداف لخضر بلومي في قائمة أفضل هداف جزائري، والذي يضم في رصيد ستة أهداف.

وساهم محرز لاعب مانشستر سيتي الانجليزي بشكل كبير في فوز المنتخب الجزائري مساء أمس الأحد أمام نظيره الغيني (3-0) في الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا الجارية بمصر، عندما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ57. وكان محرز قد سجل هدفه الأول في الطبعة الـ32 من العرس القاري خلال الجولة الأولى من دور المجموعات أمام كينيا (2-0).

وبرصيد خمسة أهداف في الرصيد، يلتحق محرز بجمال مناد وبفارق هدف واحد عن بلومي الذي أحرز ستة أهداف في نهائيات كأس أمم إفريقيا كانت كالتالي: 1980 (هدفان)، 1984 (هدفان) و1988 (هدفان).

وسجل محرز أول أهدافه في نهائيات كأس أمم إفريقيا موسم 2015 (غينيا الاستوائية) أمام السنغال (2-0) قبل أن يضيف ثنائية موسم 2017 (الغابون) أمام زيمبابوي في الدور الأول (2-2).

ستكون الفرصة مواتية لمحرز للالتحاق بصدارة الترتيب عندما يخوض يوم الخميس المقبل، الدور ربع النهائي أمام مالي أو كوت ديفوار.

ومن جهته، تمكن آدم وناس -الذي يعتبر اكتشاف ''الكان''- من تسجيل ثلاثة أهداف والاقتراب بذلك من مناد الذي سجل في طبعة 1990 (الجزائر) أربعة أهداف.