بدأ أنصار المنتخب الوطني في التوافد على منطقة السويس لمتابعة لقاء الدور الربع نهائي لكأس أمم إفريقيا ضد كوت ديفوار، وسط تعزيزات أمنية مكثفة

وقد تم تنصيب حاجز أمني على الطريق السريع بنحو 10كلم عن السويس يتم فيه توقيف أية سيارة أو حافلة بها أنصار أو صحفيين جزائريين من أجل تخصيص سيارة شرطة لمرافقتهم وتأمين طريقهم إلى غاية ملعب السويس.

وستجري المباراة كالعادة تحت إجراءات أمنية مشددة وكل من يتعرف على الجزائريين يعلن مساندته لرفاق رياض محرز، حتى أحد ضباط الشرطة عند الحاجز الأمني بعد أن عرف هويتنا المهنية قال "حتكسبو بخمسة" ثم تم تخصيص سيارة شرطة لتأمين طريقنا بجانب حافلتين كانتا تقل مشجعين جزائريين.