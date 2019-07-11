حسم المنتخب الجزائري اليوم الخميس تأهله إلى الدور النصف نهائي من كأس أمم إفريقيا 2019 بعد فوزه على نظيره الإيفواري بركلات الجزاء 4-3.

وفي مقابلة تلاعبت بأعصاب الجزائريين على مدار 120 دقيقة، نجح أشبال بلماضي في تجاوز عقبة الفيلة، ما جعل آلاف الجزائريين يخرجون للاحتفال في جميع مدن الجزائر.

زملاء محرز سيطروا على معظم فترات اللقاء، حيث افتتحوا باب التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق سفيان فغولي، وهو ما انتهى عليه الشوط الأول.

الشوط الثاني عرف سيناريو مثير، بعد أن تحصل "الخضر على ضربة جزاء في الدقيقة الأولى كانت كفيلة بقتل اللقاء إلا أن الماهجم بونجاح ضيعها وسط حسرة الجميع في الملعب، ومازاد الطين بلة هو تعديل المنتخب الإيفواري للنتيجة دقائق بعد ذلك عن طريق هجمة معاكسة فاجأت دفاع "الخضر" والحارس مبولحي.

ورغم العديد من المحاولات الخطيرة لزملاء محرز في بقية أطوار الوقت الأصلي، إلا أن اللقاء انتهى بنتيجة هدف في كل شبكة.

في الأشواط الإضافية، انخفض ريتم اللقاء بعد التعب الذي أصاب لاعبي المنتخبين، خاصة مع الحرارة والرطوبة العاليتين بمدينة السويس، رغم ذلك تم تسجيل بعض الفرص للمنتخب عن طريق البديلين وناس وسليماني.

بعد ذلك اتجه المنتخبان لضربات الجزاء التي كانت عادلة وابتسمت للأفضل، وسط فرحة عارمة بين لاعبي المنتخب والأنصار في المدرجات.

* تفاصيل اللقاء:

* المنتخب الوطني يحسم اللقاء بضربات الجزاء

نهاية الأشواط الاضافية ... الفريقان يتجهان نحو ضربات الجزاء

الدقيقة 120: مخالفة خطيرة نفذها ديلور لم تمر بعيدة عن مرمى الحارس الايفواري

الدقيقة 113: رأسية سليماني يتصدى لها الحارس الايفواري ببراعة

الدقيقة 107: كاد زفان أن يسجل ضد مرماه

* انطلاق الشوط الاضافي الثاني

* نهاية الشوط الاضافي الأول

الدقيقة 104: دربكة في دفاع المنتخب الوطني ... كاد يستغلها الايفواريون

الدقيقة 98: تسديدة خطيرة من المنتخب الايفواري لتمر بعيدة عن مرمى مبولحي

الدقيقة 96: تسديدة فغولي تمر جانبية

* انطلاق الشوط الاضافي الأول

* نهاية الوقت الأصلي بالتعادل هدف في كل شبكة... الفريقان سيذهبان إلى الأشواط الإضافية

* تغييرين للمنتخب الوطني.. سليماني ووناس في مكان بونجاح ومحرز

الدقيقة 82: تسديدة قوية من قديورة يتصدى لها الحارس الايفواري

الدقيقة 77: فرصة خطيرة جدا للمنتخب الوطني لكن تسديدة بلايلي تمر عالية

الدقيقة 75: كاد المنتخب الايفواري يضيف الثاني

الدقيقة 67: محرز وجها لوجه .. تسديدته يخرجها مدافع كوت ديفوار وهي في طريقها للشباك

الدقيقة 66: بونجاح وجها لوجه .. يخرجها الحارس الايفواري

الدقيقة 64: مخالفة من تنفيذ بلايلي .. لم تمر بعيدة عن مرمى الايفواريين

الدقيقة 63: تعديل النتيجة للمنتخب الايفواري

الدقيقة 61 : توزيعة بلايلي لم تمر بعيدة عن مرمى المنافس

الدقيقة 60: ريتم اللقاء ينخفض ولا فرص خطيرة من المنتخبين

الدقيقة 49: مبولحي ينقذ فرصة خطيرة لكوت ديفوار

* بونجاح يضيع ركلة الجزاء

الدقيقة 46: ضربة جزاء للخضر تحصل عليها بونجاح

* نهاية الشوط الأول بتفوق الخضر بهدف لصفر

الدقيقة 45+1: فرصة خطيرة للايفواريين .. التسديدة تنتهي في أحضان مبولحي

الدقيقة 44: رياض محرز كاد يضيف الهدف الثاني بعد عمل فردي رائع

الدقيقة 36: جمال بلعمري يتدخل في الوقت المناسب وينقذ الخضر من هجمة ايفوارية خطيرة

الدقيقة 35 : اندفاع بدني كبير من الايفواريين

الدقيقة 30: تغيير اضطراري بخروج عطال ودخول مهدي زفان

الدقيقة 29: بطاقة صفراء لرامي بن سبعني

الدقيقة 25: انطلاقة من عطال .. تدخل المدافع الايفواري داخل منطقة الجزاء .. لكن الحكم لم يعلن ركلة جزاء

الدقيقة 21: هدف أول للخضر عن طريق فغولي بعد تمريرة رائعة من بن سبيعني

الدقيقة 18: فرصة خطيرة أخرى للايفواريين .. ماندي ينقذ الموقف

الدقيقة 13 : أخطر فرصة للخضر محرز وجها لوجه تمر جانبية على مرمى المنتخب الايفواري

الدقيقة 11: بعد بداية محتشمة ، المنتخب الوطني يخرج قليلا من منطقته

الدقيقة 8: فرصة خطيرة أخرى للإيفواريين .. توغل من يسار دفاع المنتخب الوطني لكن التوزيعة لم تجد من يستقبلها

الدقيقة 5: فرصة خطيرة جدا للمنتخب الإيفواري تصطدم بالقائم

الدقيقة 3 : مخالفة للمنتخب الوطني من تنفيذ محرز ... سهلة في يد الحارس الإيفواري

* انطلاق المقابلة

* عزف النشيدين الوطنيين

* صور لأنصار "الخضر" بملعب السويس

* تشكيلة المنتخب الإيفواري

* تشكيلة المنتخب الوطني التي ستواجه كوت ديفوار

* لاعبو "الخضر" يعاينون أرضية ميدان ملعب السويس

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم بعد قليل نظيره الإيفواري في إطار مقابلات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بمصر.