أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الوطني ثقته في لاعبيه قبل مباراة الغد أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر.

وقال جمال بلماضي في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم: "سنحاول أن نعد لها كما أعددنا لكل المباريات سابقا، التركيز يأتي من تلقاء نفسه واعتمد كثيرا على اللاعبين وحماسهم الكبير، وعلينا الحفاظ عليه إلى النهاية".

وأضاف جمال بلماضي: "سأحفز لاعبي فريقي بالتأكيد لكن لن أخبر الصحافة بما سأقوله، هذا أمر خاص باللاعبين فقط، ونعم حققنا الفوز على السنغال في المجموعات لكنها كانت مباراة عادية وما حدث في أول البطولة لا يمكن قياسه بمباراة الغد".

وعن إسماعيل بن ناصر قال بلماضي: "لاعب متعطش للفوز ومتحمس ويستطيع أن ينتهز الفرص وشارك ثلاث سنوات كبديل في المنتخب، ولكنه الآن نجح في إظهار قدراته وهو لاعب مهم بالنسبة لنا وقادر على صنع الفارق".

وأكمل قوله "من الوارد أن نخسر المباراة غدا فنحن سنواجه الفريق المصنف الأول في إفريقيا ووصلوا لكأس العالم ونحن لم نفعل وكل الإحصائيات في صفه".

وعن مواجهة سيسيه مدرب السنغال قال: "لقد لعبنا ضد بعض في إحدى قرى باريس ونحن صغار ووصلنا الآن لتدريب منتخباتنا الوطنية وأظن أن ذلك من نوادر القدر أن نلتقي هنا في نهائي بطولة إفريقيا بعد المشوار الكبير الذي عانيناه".

وأضاف جمال بلماضي: "في تمارين أمس الكل كان متواجدا ولم يتأثر الفريق بدنيا ولم نخض مباراة بوقت إضافي في نصف النهائي لذلك نحن جاهزون لمباراة الغد".