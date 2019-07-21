لاحظ كل من تابع حفل تكريم المنتخب الوطني من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس بقصر الشعب، غياب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي من الصورة التذكارية وحتى في الكلمة التي ألقاها بن صالح.

بعد استقبال شعبي أسطوري توجهت الحافلة المكشوفة التي كان على متنها عناصر المنتخب الوطني إلى قصر الشعب أين كان رئيس الدولة وأعضاء الحكومة وعدة ضيوف في انتظارهم أين تلقى محاربي الصحراء تكريم الدولة الجزائرية.

وتفاجأ الجميع لتكريم كل أعضاء الوفد بما فيهم حكيم مدان مناجير المنتخب بوسام الاستحقاق الوطني، تكريم لم يحظ به خير الدين زطشي، حتى عند التقاط الصورة التذكارية لم يظهر أثر لرئيس "الفاف".

حتي في كلمة رئيس الدولة نوه عبد القادر بن صالح بالمجهودات التي بذلتها السلطات العمومية لتوفير كل الامكانيات مذكرا حتى بمجهودات المؤسسة العسكرية غير أنه تحاشى ذكر ولو مرة واحدة الاتحادية ولا رئيسها.

وحسب مصادر موثوقة فإن تعليمات أعطيت للتلفزيون العمومي لعدم بث تصريحات الرئيس السابق لنادي بارادو، وفسر محدثينا أن سبب الاقصاء يعود على الأرجح لأسباب ستكشفها الأيام المقبلة ويمكن أن تكون لها علاقة بقرب خير الدين زطشي من رجل الأعمال المسجون علي حداد، الذي تشير عدة مصادر أنه لعب دورا هاما في فرضه على رأس "الفاف".

فيما يعتبر بعض من تحدثنا إليهم أن السلطة السياسية أرادت أن تنسب اليها كل الفضل في هذا الانجاز التاريخي. ويبقى أن اجتماع المكتب الفدرالي يوم الخميس المقبل سيحمل بعض الأجوبة.