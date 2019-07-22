أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، اليوم الإثنين أن قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ستسحب يوم الإثنين 29 جويلية بمقر الهيئة الكروية بالعاصمة المصرية القاهرة .

وسيكون منتخب الجزائر بطل إفريقيا 2019 معفيًا من خوض الدور التمهيدي للتصفيات، حيث سبق للكاف أن أعلن عن إعفاء الـ26 منتخب أصحاب أعلى تصنيف إفريقي في تصنيف الفيفا الشهري.

ولم يحدد الكاف في بيانه ما إذا كانت القرعة التي ستقام يوم الإثنين للتصفيات كاملةً بكل أدوارها، أو للدور التمهيدي فقط.

وسبق للاتحاد الإفريقي أن كشف عن نظام التصفيات المؤهلة للمونديال حيث ستقام على 3 مراحل من أجل التعرف على المنتخبات (5) التي ستمثل القارة السمراء في المحفل العالمي.

وقرر "الكاف" إعفاء 26 منتخبًا من الدور التمهيدي وهي الفرق الأعلى في تصنيف "الفيفا" خلال الشهر الأخير الذي يسبق إجراء قرعة الدور التمهيدي .

وسيخوض 28 منتخبًا مباريات المرحلة الأولى بنظام الذهاب والإياب.

وفي المرحلة الثانية سينضم 14 منتخبًا التي نجحت في التأهل من الدور التمهيدي إلى 26 منتخبًا التي تم إعفاؤها ليصبح العدد 40 منتخبًا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات .

وفي المرحلة الثالثة الأخيرة سيتم تقسيم الـ 10 منتخبات التي تصدرت المجموعات إلى قسمين بحيث يكون هناك 5 فرق من أصحاب التصنيف الأعلى و 5 من أصحاب التصنيف الأدنى وفقا للتصنيف العالمي وقتها.

وتجرى القرعة بحيث يلعب كل منتخب من الخمسة أصحاب التصنيف الأعلى مع أخر من الـ 5 أصحاب التصنيف الأدنى.

وسيقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الأدنى والإياب على أرض صاحب التصنيف الأعلى على أن يصعد الفائز إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر .