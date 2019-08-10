تراجعت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بأزيد من 480 مليون دولار أي بنسبة 10.52 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2019، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية.

و على العموم فقد بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية حوالي 4.13 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل حوالي 61. 4 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي تراجع بحوالي 3. 485 مليون دولارـ 10.52 بالمئة)، حسبما أشارت إليه مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك.

و يعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر وبقايا وفضلات الصناعات الغذائية وغيرها.

و من جهتها، بلغت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين التي تمثل قرابة 33 بالمائة من فاتورة استيراد المواد الغذائية، 1.356 مليون دولار مقابل حوالي 1.672 مليار دولار في 2018 أي بانخفاض قدر بـ 18.89 بالمائة.

كما تراجعت فاتورة استيراد منتوجات الحليب إلى 690.37 مليون دولار مقابل789.39 مليون دولار أي بتراجع قارب 12.54 بالمئة.

و من جهتها، انخفضت أيضا فاتورة استيراد السكر و مشتقاته لتبلغ 348.81 مليون دولار مقابل 438.89 مليون دولار (ـ 20.53 بالمائة).

وعرفت بقايا و نفايات الصناعات الغذائية منها أنواع الكسب و البقايا الصلبة الأخرى التي تم استيرادها بقيمة 288.86 مليون دولار مقابل 83. 440 مليون دولار أي تراجع بنسبة -34.47 بالمائة.

و من شهر جانفي إلى جوان من السنة الجارية، فقد خص هذا الانخفاض مواد غذائية أخرى و لكن بأقل حدة، و يتعلق الأمر باستيراد البن و الشاي حيث بلغت قيمة الفاتورة 180.16 مليون دولار مقابل 180.53 مليون دولار (0.21- بالمائة) إضافة إلى تراجع الخضر (-1.32 بالمائة) لتبلغ القيمة الإجمالية للفاتورة 146.11 مليون دولار مقابل 148.07 مليون دولار. وبالمقابل، سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال هذه الفترة مقارنة بالسنة الماضية و يتعلق الأمر بالفواكه الصالحة للأكل والحيوانات الحية و أخيرا المستحضرات الغذائية المختلفة.

أدوية: استمرار تراجع الواردات بـ 20 بالمائة

بلغت فاتورة استيراد الفواكه (الفواكه الطازجة أو الجافة) 164.34 مليون دولار خلال الأشهر الـ 6 الأولى من سنة 2019 مقابل 02. 100 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، أي بزيادة فاقت 64.31 بالمئة، حسبما أوضحت مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك.

أما واردات الحيوانات الحية فقد بلغت 143.60 مليون دولار مقابل 114.19 مليون دولار ( 25.76+ بالمائة) خلال نفس فترة المقارنة.

و مس هذا الارتفاع أيضا مختلف المستحضرات الغذائية المتنوعة إذ انتقلت من 156.21مليون دولار إلى 166.61 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 (+66. 6 بالمائة). و إضافة إلى هذه المنتوجات الأساسية فإن باقي المواد الغذائية تم استيرادها بقيمة 41. 786 مليون دولار مقابل 22. 687 مليون دولار (+14.43 بالمائة).

و فيما يتعلق بزيت الصويا و مشتقاتها، و حتى المكررة منها، فإن قيمة استيرادها بلغت 326.78 مليون دولار مقابل 318.76 مليون دولار (+2.51 بالمائة).

و بخصوص الأدوية الخاصة ببيع التجزئة (المصنفة في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية)، فإن فاتورة استيرادها سجلت انخفاضا حيث بلغت 521.42 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 مقابل 650.16 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بتراجع بلغ 19.80 بالمائة.

و للتذكير تم وضع آليات جديدة خاصة بتأطير استيراد السلع منها المواد الغذائية ( خارج المواد الغذائية الإستراتيجية) منذ مطلع سنة 2018 من أجل تقليص العجز التجاري و ترقية الإنتاج الوطني.

و كانت وزارة التجارة قد أعلنت يوم 14 أفريل الماضي عن إجراءات من أجل تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان تضمنت أيضا تسهيل استيراد المواد الغذائية مثل اللحوم.

في هذا الإطار، تقرر إلغاء الرسم الإضافي المؤقت الوقائي على استيراد لحوم البقر الطازجة أو المجمدة و الفواكه الجافة (على غرار الفول السوداني واللوز) والفواكه المجففة (العنب الجاف و البرقوق) و المواد الموجهة لأغراض طبية و منتوجات أخرى (الزبدة و غيرها).