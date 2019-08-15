ارتفع عدد الوفيات في صفوف الحجاج الجزائريين اليوم الخميس إلى 15 حاجا حسب ما أكده لوكالة الأنباء الجزائرية رئيس البعثة القنصلية.

وصرح السفير عبد القادر حجازي أنه تم تسجيل وفاة الحاج دبة مسعود من بلدية النزلة بدائرة تقرت بولاية ورقلة بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة وأفاد بأن المتوفي من مواليد 13 مايو 1933 (86) إثر سكتة قلبية وقد جاء رفقة زوجته المدعوة بن الشيخ الزهرة وأضاف أن المتوفي الثاني هو إبراهيمي حسين المولود 11 ماي 1955 المقيم بالسويدانية بالعاصمة.

وأردف قائلا إن سبب الوفاة هو سكتة قلبية في طريقه إلى المستشفى وأبرز أن الحاجين اديا مناسكهما.