أعطيت مساء اليوم الثلاثاء بمستغانم إشارة انطلاق الطبعة ال 52 للمهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة بمشاركة 22 فرقة مسرحية منها 12 في اطار المنافسة.



وجرى الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة الثقافية بالمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" حيث تم عرض مسرحية "بكالوريا" للمخرج عز الدين عبار المتوجة بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للمسرح المحترف في طبعته الأخيرة.



كما تم خلال هذا الحفل تكريم عدد من الشخصيات التي كان لها دور في تواصل المهرجان الوطني لمسرح الهواة على مدار نصف قرن على غرار عثماني مختار (1945-2018) وعمر برناوي (1935-2009) والغالي بوشامة والصحفي سليمان بن قناب.



وحظيت جريدتا "المجاهد" و"الجمهورية" بتكريم خاص من قبل محافظة المهرجان نظير مساهمتها في مشروع توثيق هذه التظاهرة الثقافية وجمع الأرشيف بين 1967 و2018.