تم تصنيف الفنانة الجزائرية رجاء مزيان من طرف قناة بي بي سي ضمن قائمة 100 امرأة مؤثرة وملهمة في العالم لسنة 2019.

وكشفت البي بي سي عن قائمتها التي تضم 100 امرأة ملهمة ومؤثرة في جميع أنحاء العالم، حيث سألت الهيئة 100 إمرأة هذا العام حول شكل المستقبل إذا كانت تقوده النساء.

وجاءت الإجابات من نساء من كل أنحاء العالم يعملن في مجالات متنوعة؛ بدءا من مهندسة معمارية تقترح رؤية لإعادة بناء حيّها في مدينة حمص السورية التي دمرت الحرب كثيرا من أجزائها، مرورا برؤية امرأة تعمل في وكالة ناسا وتدير مشروع إرسال طائرة حوامة إلى المريخ.

و جائت في القائمة المغنية الجزائرية الشابة رجاء مزيان التي حصلت أغنيها "Allo le Système!" على أكثر من 35 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

تتناول أغانيها المعارضة للحكومة قضايا الظلم الاجتماعي ومزاعم الفساد وغياب المساواة، حتى أنها اضطرت لمغادرة البلد منذ سنوات بسبب إحدى أغنياتها.

تقيم رجاء الآن في مدينة براغ، ولا تزال تدعم بقوة الحراك الذي اندلع في الجزائر هذا العام والتي خرج فيها عشرات آلاف الشباب إلى الشارع مطالبين بالتغيير.