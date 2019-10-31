افتتح صباح يوم الخميس صالون الجزائر الدولي الـ24 للكتاب أبوابه للجمهور بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة والذي توافد بأعداد كبيرة.

وبمجرد افتتاح الصالون توجه الزوار وغالبيتهم من الشباب نحو الجناح المركزي الذي يعد الفضاء الأكثر استقطابا بقصر المعارض والذي يستقبل خاصة العارضين المختصين في الآداب والتاريخ والكتب المدرسية وشبه المدرسية والقواميس.

وجلب جناح السينغال ضيف شرف هذه الطبعة الزوار المهتمين بثقافة وآداب هذا البلد الإفريقي حيث يقترح هذا الفضاء حوالي 400 عنوان باللغة الفرنسية في الأدب والتاريخ والفكر وغيرها من المجالات بالإضافة لبضعة كتب باللغة العربية.

ومن جهة أخرى توافد أيضا محبو الكتاب على الجناح "سي" الذي تميز بمشاركة العشرات من دور النشر العربية المختصة في مجالات الدين والفكر والأدب وغيرها وأيضا الجناح "ألف" (جناح الأطفال) الذي يقدم تشكيلات متنوعة من كتب الأطفال من جميع الأنواع ولمختلف الفئات العمرية لهذه الشريحة.

وسيكون الزوار على مدار 11 يوما على موعد مع العديد من الكتاب الجزائريين والأجانب الذين سينشطون لقاءات ومحاضرات وتوقيعات لأعمالهم الجديدة.

ويفتح الصالون أبوابه يوميا للزوار من الساعة الـ10 صباح لغاية الـ19 مساء و ذلك لغاية 9 نوفمبر.

ويشارك 1030 عارض من حوالي 40 بلدا في هذه الطبعة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية التاسع نوفمبر المقبل.