تعد الفنلندية سانا مارين البالغة من العمر 34 عاما، أصغر من يتولى رئاسة الوزراء في العالم، إلا أنها قالت لوكالة "رويترز" إنها لا تشعر بكونها "مثلا أعلى".

وقالت مارين في مقابلة: "لا أشعر بأني مثل أعلى. ربما أكون كذلك بالنسبة للبعض لكننا جميعا بشر. ما يهم هو القضايا وليس من هم وراء القضايا التي نعمل جميعا عليها. أعتقد أن كل واحد مهم".

وذكرت مارين التي بدأت العمل السياسي وهي في منتصف العشرينيات، أنها اهتمت بتغير المناخ وخالجها شعور "بأن الجيل الأكبر لا يوليها الاهتمام الكافي"، مشيرة إلى أن "السر وراء نجاحها هو العمل الجاد".

وأضافت مارين التي سترأس حكومة بها 13 وزيرة من بين وزراء مجموعهم 19 وزيرا، أنها ستعمل مع الحلفاء الأوروبيين عن قرب، واسترسلت قائلة: "نحن أقوى معا. ما من أحد منا يمكنه إيجاد الحلول وحده. أعتقد أن لدينا منصة وعلينا استخدامها".