تقدم الروسي حبيب نور محمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، بنصيحة للاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم جوفنتوس الإيطالي الذي تربطه به صداقة قديمة، حيث قال البطل الروسي، خلال لقاء صحفي، إن على رونالدو أن يعتزل كرة القدم وهو في قمة عطائه، وعدم التأخر في ذلك، مؤكدا: ”من الصعب ترك شيء أنت تمارسه طوال حياتك، ولكن رغبتك في الاعتزال أو عدمها لا تعني شيئا إذا حان وقت الاعتزال، إن لم تترك اللعبة فستتركك هي”. وأضاف حبيب نور محمدوف: ”إن لم تعتزل في الوقت المناسب، سيتم إهمالك وسيخرج للنور أبطال أصغر سنا وأكثر حماسا منك. ليس هناك فرق إن كان الأمر يتعلق برونالدو أو بحبيب، فهناك من سيأتي لأخذ مكانك”.