رفض مدير النقل لولاية تبسة الإدلاء بأي تصريح عن مطار الشيخ العربي التبسي والأغلفة المالية المستهلكة ورد الاعتبار لهذا المرفق ومواعيد استغلال الأروقة الجديدة بهذه المؤسسة التي دشنت سنة 1984. يحدث هذا في الوقت الذي شدد فيه الرئيس تبون على ضرورة افتتاح واستغلال كل المطارات على المستوى الوطني. وكان مبرر المدير في الامتناع عن التصريح للصحافة بشأن المطار، بأنه تلقى تعليمات من رئيس ديوان الوالي شخصيا، بأن يتم تقديم طلب لخلية الإعلام بالولاية مسبقا، وهي الوضعية التي تنسحب على عدة قطاعات التي ترفض أي عمل صحفي دون ترخيص مسبق. فهل هذا عهد جيد للحق في الإعلام انطلاقا من تبسة؟



