أوقف عناصر الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة قرب الإقامة الجامعية 500 سرير للبنات بحي موسى رداح بعاصمة الولاية ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، بينهم طالبان جامعيان في العقد الثاني من العمر، بحوزتهم أسلحة بيضاء من الصنف السادس وقارورة غاز مسيل للدموع وصاعق كهربائي. وكانت صدمة الطلبة المقيمين كبيرة جدا وهم الذين كانوا يشتكون من حالة اللاأمن التي يعرفها محيط الإقامة منذ فترة طويلة، وكانوا يعتقدون أن المتسببين هم مجموعة من منحرفي المدينة، قبل أن يكتشفوا مذهولين أن الأمر يتعلق بطلبة مثلهم.