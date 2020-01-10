كشفت صحيفة ”الوطن” السورية، نقلا عن دراسة حديثة نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري، أن إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية قدرت بنحو 45 مليار دولار حاليا. وكانت الدراسة قد أعدها رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور علي كنعان. وحسب بيانات الدراسة، فإن إيداعات السوريين تزيد على 25.4 في المائة من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية، البالغة نحو 177 مليار دولار أمريكي. وأشار كنعان في حديث للصحيفة السورية إلى أن تلك التقديرات تخص إيداعات السوريين الأفراد، المستثمرين ورجال الأعمال خاصة، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين الخاضعة تحت بند حساب المراسلين وغيره، وباحتسابها فإن إجمالي رقم الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار في لبنان.