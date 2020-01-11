مدّد الدولي الياباني السابق، كازويوشي ميورا، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ53 الشهر المقبل، عقده مع ناديه الحالي ”يوكوهاما”، الصاعد حديثا إلى بطولة الدرجة الأولى اليابانية لكرة القد، وسيدافع بموجبه عن ألوان الفريق حتى نهاية الموسم المقبل. وسيشارك ميورا، للمرة الأولى منذ عام 2007، في مباريات بطولة الدرجة الأولى اليابانية، التي سيخوضها فريق ”يوكوهوما”، انطلاقا من الموسم المقبل. وبدأ ميورا مسيرته الاحترافية عام 1989، ويعتبر أقدم لاعب كرة قدم محترف. وشارك في أول مونديال لمنتخب بلاده عام 1998 في فرنسا، ودافع عن ألوان منتخب ”الساموراي” في 89 مباراة، وسجل 55 هدفا.