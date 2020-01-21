كرمت النسخة الأولى من أسبوع أفلام المقاومة والتحرير خلال حفل افتتاحها أمس الإثنين بتونس المجاهدة الجزائرية جميلة بوحيرد، تقديرا لها ولدورها ودور المرأة الجزائرية عموما في مقاومة الاستعمار الفرنسي لبلادها.

وتشارك في هذه الطبعة الأولى من التظاهرة التي بادرت بها المكتبة السينمائية التونسية بالشراكة مع الجمعية اللبنانية للفنون التي تحتضنها مدينة الثقافة بتونس أفلام من تونس والجزائر وسوريا ولبنان وفلسطين وإيران ومصر.

وعرف حفل الافتتاح الذي جرى بمدينة الثقافة حضور وجوه ثقافية ونضالية تونسية من بينها الفنان التونسي لطفي بوشناق والكاتب الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان .

وتهدف هذه التظاهرة التي تتواصل لغاية 26 جانفي الجاري حسب منظميها إلى "تسليط الضوء على فعل المقاومة التي تنتصر للشعوب المحتلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية" وكذا "إظهار وحشية العدو والانتهاكات المختلفة التي تعرضت إليها المناطق المحتلة".