كانت صدمة مراسلي “الخبر” كبيرة حين تم إقصاؤهم من حضور مراسم تنصيب الوالي الجديد للجلفة، دون وسائل الإعلام الأخرى، حيث لم يفهموا سبب هذا الإقصاء ولماذا تمت إحاطة خبر التنصيب بالسرية التامة إلى غاية آخر لحظة، حيث تم الاتصال بممثلي وسائل إعلام معينة عمومية وخاصة لحضور التنصيب. فمن وراء هذا الإقصاء، هل هو الوالي المغادر أم الوالي الجديد؟ يحدث هذا في الوقت الذي أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ أيام فقط، على ضرورة التعامل مع الصحافة، خاصة وعمومية، بكل شفافية ومساواة. فهل هو تمرد من السلطات الولائية؟