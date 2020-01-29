قالت هيئة مراقبة السوق الصينية إنه سيتم تغريم صيدلية في بكين بنصف مليون دولار، بعد رفعها سعر أقنعة الوجه 6 أضعاف السعر الأصلي، ومحاولة استغلال انتشار فيروس كورونا القاتل في البلاد. وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه تم تغريم الصيدلية، جيمين كانغتاي، في العاصمة، بـ3 ملايين يوان (642 ألف دولار أمريكي) لرفعها سعر أقنعة الوقاية بشكل حاد. وقال التلفزيون الحكومي إن المتجر رفع سعر علبة أقنعة أخرى وقائية إلى 850 يوان، بينما كان سعرها في الأنترنت 143 يوان فقط. وفي العاصمة التجارية شنغهاي، أمرت هيئة تنظيم السوق البلدية بإغلاق متجر للأدوية يبيع أقنعة غير مطابقة للمواصفات. وطلبت الهيئة التنظيمية من المتجر رد الأموال للمشترين والتخلص من المنتجات غير المباعة.