وردت الطائرة المسيرة، التي يستعملها الجيش الجزائري “الجزائر – 54”، ضمن قائمة الطائرات المسيرة العسكرية العشر الأشهر والأفضل والأكثر استعمالا في العالم، حسب موقع “أرمي تكنولوجي” الأمريكي. “الجزائر - 54” هي طائرة متعددة المهام تصل حمولتها إلى طن واحد، ويمكنها القيام بمهام الاستطلاع، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام قتالية، وهي نفسها الطائرة الإماراتية “يبهون يونايتد 40” التي تعرف أيضا بـ«سمارت آي - 2”، والتي تصنعها شركة “أدكوم” الإماراتية.