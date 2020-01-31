شهدت قاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي لتلمسان، يوم الخميس، قبل التنصيب الرسمي للوالي الجديد مرموري أمومن، حادثة غريبة أثارت انتباه جميع من كانوا داخل القاعة، عندما قام عمال المجلس بنزع ثلاث لافتات كبرى علقت على جدران القاعة، والتي كانت تحمل شعار التنصيب. والغريب في الأمر أن سبب نزع هذه اللافتات يعود لكونها حملت تاريخا يشير إلى أن مراسم التنصيب جرت منذ سنة، أي في 2019، وبعد اكتشاف المهزلة سارع عمال المجلس، بأوامر مسؤوليهم، إلى نزع اللافتات، ما أخر عملية التنصيب، وبدأت التساؤلات والتفسيرات تتهاطل حول وقوع هذا الخطأ الفادح.