باشر المدير العام الجديد لوكالة ترقية السكن وتطويره “عدل”، طارق بلعريبي، حملة تطهير في الوكالة، مست مسؤولين عن مختلف المشاريع المقرر إنجازها، كما هو الشأن بالنسبة للمسؤولين عن مشروع موقع عدل بـ«المالحة” بالجزائر العاصمة ومواقع أخرى، حيث يشرع، بدءا من غد، في إجراء خرجات ميدانية على خلفية التجاوزات المرتكبة وعدم احترام معايير الإنجاز التي التزمت بها الشركات المعنية، في انتظار وقوف المسؤول الأول على الوكالة على آجال تسليم السكنات لمستحقيها، حيث تتجاوز حالات التأخر المسجلة في بعض المواقع عدة أشهر وفي البعض الآخر السنة، ولا يستبعد فسخ عقود بعض الشركات.