وجهت الرحالة الجزائرية نور براهيمي، المعروفة بالسفر عبر العالم وشغف التصوير عبر قناتها على “اليوتيوب”، رسالة استغاثة إلى مسؤولي قطاع السياحة في بلادنا بسبب العقبات التي تواجهها وزملائها من أجل الترويج للسياحة في الجزائر. ففي الوقت الذي تلقى الترحيب والدعم خارج الحدود لتصوير أفضل الوجهات السياحية عالميا وتحقق فيديوهات أسفارها عبر العالم ملايين المشاهدات، تجد ألف عقبة وعقبة وبرتوكولات وطلب التراخيص من أجل التصوير في الجزائر. فهل تصل صرخة الرحالة نور إلى وزير السياحة مرموري؟