نشر الرئيس عبد المجيد تبون تغريدة على “تويتر” استشهد فيها بنجاحات شباب تميزوا كل في اختصاصه، داعيا إياهم إلى العمل للارتقاء بالبلد. وقال الرئيس: “سأبقى على يقين دوما بأن مستقبل الجزائر يصنعه شباب من أمثال سلمى بكوش، فاطمة الزهراء بن حميدة، أحلام هملي ورضوان حسين... مثلما برهنوا على ذلك في تخصصات الإلكترونيات والطيران والهندسة المعمارية... سنبذل معا قصارى الجهد لكي نرتقي ببلدنا”. للإشارة، فإن بن حميدة باحثة وأستاذة متخصصة في أنظمة الحاسوب، في حين أن سلمى بكوش باحثة بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي وتدربت في شركات “لينكد إن” و”فيسبوك” و”تويتر”، أما حسين رضوان فهو مهندس معماري يمثل الجزائر حاليا في المسابقة العالمية لتصميم برج منارة الحضارة الإسلامية في الدوحة.