أسدى الوزير الأول عبد العزيز جراد، أول أمس، في اجتماع الحكومة، تعليمات إلى الوزراء، من خلال تذكيرهم بالأسس التي يقوم عليها مخطط عمل الحكومة، بالاعتماد، حسب نص بيان الوزارة الأولى، على “المرجعيات التي تمليها التزامات رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى والتوجيهات والتعليمات الصادرة بمناسبة دراسة الاستراتيجيات القطاعية في المقام الثاني”. وجاءت تعليمات جراد عقب عرض أول قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حول “مدى تقدم مشروع مخطط عمل الحكومة، حيث تناول بالشرح الـمسعى الذي انتهج لضبط الـمساهمات التي كانت أساسا لإعداد الـمخطط”.